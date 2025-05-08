Опубликована обновлённая программа празднования на День Победы в Новосибирске

9 мая жители и гости Новосибирска смогут принять участие в масштабных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа праздника охватывает весь день и включает памятные акции, парады, концерты и интерактивные проекты. О ней рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.