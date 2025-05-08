Опубликована обновлённая программа празднования на День Победы в Новосибирске

9 мая жители и гости Новосибирска смогут принять участие в масштабных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа праздника охватывает весь день и включает памятные акции, парады, концерты и интерактивные проекты. О ней рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Утро:
- 6:00 — Патриотическая акция «И город узнал о победе» стартует на площади Свердлова.
- 6:30 — Участников пригласят в кинотеатр «Маяковский» на солдатскую кашу, горячий чай и бесплатный показ тематических фильмов.
- 9:00 — Торжественное возложение цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина (площадь Свердлова).
День:
- 10:00 — Военный парад Новосибирского гарнизона пройдёт на площади Ленина.
- 10:45 — Колонна «Бессмертного полка» начнет движение от Октябрьской магистрали, 3.
- 11:00 — В Первомайском сквере откроется интерактивная программа «Великая память Великой Победы».
- 12:30 — Торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню состоятся у Монумента Славы.
- 13:45 — стартует 78-я эстафета памяти Покрышкина по Красному проспекту.
- 14:00 — В ПКиО «Центральный» начнется информационно-агитационная акция «Твой выбор!».
Вечер:
- 18:00 — Параллельные концерты на Михайловской набережной и площади Ленина.
- 21:40 — Можно будет увидеть светомузыкальную интерлюдию «Лучи Победы». Она пройдет одновременно на площади Ленина, у Монумента Славы и на площади Калинина у стелы «Город Трудовой доблести».
- 22:00 — на Михайловской набережной начнётся традиционный праздничный салют. Организаторы обещают, что в этом году он будет особенно масштабным — в честь 80-летия Великой Победы.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что в мегаполисе ко Дню Победы высадят 5 000 цветов.