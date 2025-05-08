На Омской крепости 9 мая поднимут Знамя Победы

«В историческом центре города мы поднимем копию Знамени Победы. Это государственная реликвия России и официальный символ победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Наш святой долг — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, отдать дань благодарности за боевые и трудовые подвиги нашим землякам, с гордостью нести по жизни Знамя Победы! “— отмечает директор департамента культуры города Омска Олег Федоренко.