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На Омской крепости 9 мая поднимут Знамя Победы

Теперь так собираются делать каждый год в День Победы.

Источник: Om1 Омск

Новую традицию организуют в Омске в День Победы. Теперь каждый год 9 мая на флагштоке в Омской крепости будет реять копия Знамени Победы.

Торжественная церемония поднятия знамени состоится уже завтра, 9 мая, в 8 утра. Инициативу предложил департамент культуры, и она была поддержана как администрацией города, так и правительством региона.

«В историческом центре города мы поднимем копию Знамени Победы. Это государственная реликвия России и официальный символ победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Наш святой долг — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, отдать дань благодарности за боевые и трудовые подвиги нашим землякам, с гордостью нести по жизни Знамя Победы! “— отмечает директор департамента культуры города Омска Олег Федоренко.

В церемонии примут участие первые лица региона, представители юнармейского движения, Знаменный взвод Омской академии МВД РФ, оркестр регионального управления МЧС и вокальная группа «Мелодия».