Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске впервые запустили сдвоенный поезд в сторону Татарска

Он перевез 1,5 тысячи человек.

Источник: Соцсети

7 мая впервые сдвоенный состав электропоезда отправился от станции «Новосибирск-Главный» в направлении города Татарска.

Об этом знаковом событии сообщил губернатор Андрей Травников. Глава региона особо отметил существенный рост пассажиропотока, который наблюдается в пригородном железнодорожном сообщении, что и послужило причиной для запуска такого поезда.

Уникальность этого рейса заключается в том, что поезд состоит из четырнадцати вагонов, представляющих собой два сцепленных между собой состава. На борту первого такого поезда в поездку одновременно отправились полторы тысячи пассажиров.

В ближайшее время такой четырнадцативагонный электропоезд будет курсировать по следующему расписанию: 8 мая и 11 мая предусмотрены рейсы из Татарска в Новосибирск, а 10 мая сдвоенный состав отправится по маршруту из Новосибирска в Татарск.