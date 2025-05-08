В Новосибирске впервые запустили сдвоенный поезд в сторону Татарска

В ближайшее время такой четырнадцативагонный электропоезд будет курсировать по следующему расписанию: 8 мая и 11 мая предусмотрены рейсы из Татарска в Новосибирск, а 10 мая сдвоенный состав отправится по маршруту из Новосибирска в Татарск.