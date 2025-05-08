В Новосибирске впервые запустили сдвоенный поезд в сторону Татарска

7 мая впервые сдвоенный состав электропоезда отправился от станции «Новосибирск-Главный» в направлении города Татарска.
Об этом знаковом событии сообщил губернатор Андрей Травников. Глава региона особо отметил существенный рост пассажиропотока, который наблюдается в пригородном железнодорожном сообщении, что и послужило причиной для запуска такого поезда.
Уникальность этого рейса заключается в том, что поезд состоит из четырнадцати вагонов, представляющих собой два сцепленных между собой состава. На борту первого такого поезда в поездку одновременно отправились полторы тысячи пассажиров.
В ближайшее время такой четырнадцативагонный электропоезд будет курсировать по следующему расписанию: 8 мая и 11 мая предусмотрены рейсы из Татарска в Новосибирск, а 10 мая сдвоенный состав отправится по маршруту из Новосибирска в Татарск.