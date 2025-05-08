Депутат Октябрьского района предложил бесплатно измерить объемы ТКО в Самаре

«В настоящее время в Самарской области действует норматив (и на основе норматива — тариф) по произведённым замерам в 2016-го года. Хотя требованиями Российского экологического оператора замеры должны были производиться не реже чем 1 раз в 5 лет, а с 2025-го — 1 раз в 3 года. Очевидно, что замер — это основа дальнейшей цифры, которая будет отображаться в квитанциях наших жителей, на оплату услуги за вывоз ТКО. Поэтому очень важно провести процедуру замера справедливо, честно, гласно и открыто. К замерам и нормативам 2016-го года (мягко говоря) огромное количество вопросов. Например, путаница в единицах измерения: замеры проводились и считались одновременно, но в разных единицах измерения: кубометры, контейнеры и килограммы. Это если бы диагноз врач ставил по анамнезу, измеряя не количество лейкоцитов в крови, а миллилитры взятой крови у пациента. 50 мл — здоров, 45 мл — уже пора “думать о вечном”», — рассказывает Дмитрий Асеев.