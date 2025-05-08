Депутат Октябрьского района предложил бесплатно измерить объемы ТКО в Самаре

Дмитрий Асеев собрал группу специалистов, которые на добровольных началах готовы выяснить, сколько мусорят самарцы. Депутат считает, что так можно повлиять на тариф.
Корреспонденты «МК в Самаре» связались с депутатом Октябрьского района Самары Дмитрием Асеевым. Дело в том, что народный избранник выступил с инициативой объективно, а главное бесплатно замерить количество мусора в городе, чтобы повлиять на формирование тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Мы также узнали, как на такую идею смотрит региональный оператор по обращению с ТКО.
О том, как в Самарской области и, в частности, Самаре пытаются решить проблему с вывозом мусора мы писали ранее. Но напомним: на оперативном совещании в облправительстве 5 мая глава Минприроды сообщил, что в первые три недели апреля в центральных районах Самары собираемость ТКО сильно упала. Невывоз мусора в эти дни достигал 57%.
При этом, что любопытно, 17 апреля на портале Госзакупок был размещен лот на «оказание услуг по измерению количества твёрдых коммунальных отходов на территории Самарской области». Сумма контракта составляет свыше 18 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщал заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района областной столицы Дмитрий Асеев (как он сам написал в шапке профиля канала: «Беспартийный депутат из фракции КПРФ. Блок Матвеева М. Н.»). Объектами исследования должны были стать Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Волжский, Ставропольский и Сызранский районы.
Но, по словам народного избранника, на аукцион так и не заявилась ни одна организация. При этом Дмитрий Асеев выступил с инициативой на добровольных началах создать свою комиссию, куда войдут различные специалисты и эксперты, включая экологов, которая займется оценкой объемов производимого жителями города мусора. Мы решили обратиться к депутату за комментариями.
«В настоящее время в Самарской области действует норматив (и на основе норматива — тариф) по произведённым замерам в 2016-го года. Хотя требованиями Российского экологического оператора замеры должны были производиться не реже чем 1 раз в 5 лет, а с 2025-го — 1 раз в 3 года. Очевидно, что замер — это основа дальнейшей цифры, которая будет отображаться в квитанциях наших жителей, на оплату услуги за вывоз ТКО. Поэтому очень важно провести процедуру замера справедливо, честно, гласно и открыто. К замерам и нормативам 2016-го года (мягко говоря) огромное количество вопросов. Например, путаница в единицах измерения: замеры проводились и считались одновременно, но в разных единицах измерения: кубометры, контейнеры и килограммы. Это если бы диагноз врач ставил по анамнезу, измеряя не количество лейкоцитов в крови, а миллилитры взятой крови у пациента. 50 мл — здоров, 45 мл — уже пора “думать о вечном”», — рассказывает Дмитрий Асеев.
Депутат Октябрьского района считает, что за годы изучения работы системы по обращению с ТКО у него появилось много знакомых людей, разбирающихся в вопросе. Это целая группа активных жителей города, экологов, юристов и специалистов. А это стало поводом обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области с инициативой.
«Я подготовил и направил запрос в облправительство с предложением — сэкономить львиную часть бюджетных средств на услуги по замерам, учитывая, что даже за 18 млн рублей ни один поставщик не изъявил желания участвовать. Следующий аукцион будет, вероятно, с более высокой цифрой. Фактически, нам нужна только машина с заправленным баком, весы с поверкой, захваты для подъёма контейнера и доступ к видеозаписям, камерам близлежащих к контейнерным площадкам домов, чтобы проверить и зафиксировать частоту вывоза в период замеров», — объяснил депутат.
А пока Дмитрий Асеев ждет ответа на свой запрос, мы решили узнать у регионального оператора по обращению с ТКО, как там относятся к инициативе народного избранника.
"Оценка объемов образуемых ТКО необходима для определения нормы накопления как на конкретных территориях, так и на конкретных контейнерных площадок. Получение данных о массе, объеме образования ТКО, в зимний, весенний, летний, осенний периоды года на территории Самарской области стратегически важно для всех участников цикла обращения с ТКО.
Например, балансодержатель контейнерной площадки, на котором лежит обязанность по её содержанию, исходя из расчётов, сможет понимать потребность в дополнительном накопителей или в создании новой КП.
Результатом проведенной оценки является экспертиза. Исполнитель проводит оценку самостоятельно без вмешательства заказчика, регионального оператора по обращению с ТКО и иных третьих лиц.
Мы благодарим Дмитрия Асеева за неравнодушие к теме обращения с ТКО и верим в объективность его суждений. Однако без прохождения конкурсной процедуры организацией сведения собранные общественной комиссией не смогут быть учтены регулятором«, — ответили в пресс-службе АО “Экология”.
Что ж, получится в итоге у депутата реализовать задуманное — узнаем позже. А пока продолжим следить за развитием событий.
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