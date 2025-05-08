В Иркутске отметили 50-летие мемориала «Вечный огонь»

Мемориальный комплекс расположен на набережной — именно отсюда в 1941 году уходили на фронт жители Иркутска. В его строительстве участвовали тысячи человек: рабочие, военные Иркутского гарнизона, студенты местных вузов. 7 мая 1975 года объект был сдан, а на следующий день состоялось торжественное открытие. Огонь для мемориала доставили из Москвы — с Могилы Неизвестного Солдата. Также в Иркутск привезли землю с мест сражений, где в 1941 году воевали сибирские дивизии.