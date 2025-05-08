В Иркутске отметили 50-летие мемориала «Вечный огонь»

В Иркутске прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию со дня открытия мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» и работы Поста № 1. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, мемориал был создан в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно тогда в Иркутске впервые зажгли Вечный огонь, ставший символом народной памяти.
— Пять десятилетий назад этот монумент возвели в знак глубочайшей благодарности героям, отдавшим жизнь за свободу Родины. Вечный огонь стал священным символом памяти, объединяющим поколения. Он напоминает нам о том, как дорого стоят мир и свобода, — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
Завершился митинг минутой молчания в честь павших воинов и возложением цветов. Затем состоялось торжественное шествие лучших караульных смен — победителей городского конкурса и участников студенческого объединения «Вечный огонь».
Мемориальный комплекс расположен на набережной — именно отсюда в 1941 году уходили на фронт жители Иркутска. В его строительстве участвовали тысячи человек: рабочие, военные Иркутского гарнизона, студенты местных вузов. 7 мая 1975 года объект был сдан, а на следующий день состоялось торжественное открытие. Огонь для мемориала доставили из Москвы — с Могилы Неизвестного Солдата. Также в Иркутск привезли землю с мест сражений, где в 1941 году воевали сибирские дивизии.
Напомним, в 2024 году, в преддверии юбилея Победы, мемориал отреставрировали: обновили электропроводку, освещение, парапеты, лестницы и плитку. На эти работы из областного бюджета выделили 30,5 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске торжественно встретили «Поезд Победы».