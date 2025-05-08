Самокаты запретят в центре Воронежа 9 мая

Кроме того, с серьезными ограничениями начиная с сегодняшнего дня столкнуться и автомобилисты: на отдельных участках в центральной части города вводится запрет на парковку, завтра движение закроют по участку отдельных улиц. Общественный транспорт тоже будет ходить иначе.