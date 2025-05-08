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Самокаты запретят в центре Воронежа 9 мая

Центр Воронежа завтра закроют для самокатов.

Об этом горожан предупредили в пресс-службе городской администрации. Запрет, как не сложно догадаться, связан с празднованием 80-летия Победы.

Ограничения будут действовать в период с 22.00 четверга, 8 мая, и до 8.00 субботы, 10 мая. Прокат в это время работать не будет.

Кроме того, с серьезными ограничениями начиная с сегодняшнего дня столкнуться и автомобилисты: на отдельных участках в центральной части города вводится запрет на парковку, завтра движение закроют по участку отдельных улиц. Общественный транспорт тоже будет ходить иначе.