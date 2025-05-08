«Не очень хороший прогноз»: какие опухоли могут образоваться в области головы и шеи

Ученые Мичиганского университета создали новый анализ крови для раннего выявления злокачественных опухолей головы и шеи, которые вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Разработка стала первым в своем роде анализом крови, позволяющим обнаруживать рак горла, гортани, носоглотки, носа или слюнных желез без необходимости проведения инвазивных процедур. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал «Вечерней Москве», какие злокачественные опухоли могут образоваться в области головы и шеи.
Курильщики в зоне риска.
По словам эксперта, самый распространенный вид онкологии в области головы возникает у курильщиков. Это рак слизистой полости рта, губ, языка, верхних дыхательных пищеварительных путей, то есть там, где максимальная концентрация канцерогенов.
— На шее очень много анатомических структур. Там находится щитовидная железа, проходит много кровеносных сосудов. В голове находятся центральная нервная система, головной мозг, оболочки. В этой области может возникнуть огромное количество злокачественных опухолей, — рассказал он.
Эксперт отметил, что симптомы, которые связаны с онкологией в области головы и шеи, достаточно сложно определять, а их перечень очень обширен.
— Например, человек — курильщик, у него возникает постоянный кашель, сухость во рту, густая слюна. Он длительное время испытывает определенный дискомфорт. Важно понимать, что злокачественная опухоль развивается годами. На организм воздействует хроническая интоксикация, рак может маскироваться под разными симптомами длительное время. Но когда уже появляется кровь при кашле, опухает язык или вырастают язвы во рту, то это нельзя назвать ранней стадией заболевания, — сообщил Черемушкин.
Обратите внимание на лимфоузлы.
Специалист подчеркнул, что одним из главных индикаторов, который указывает на онкологию в этой области, являются увеличенные лимфоузлы на шее.
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— Лимфоузлы — это тканевые региональные фильтры, которые могут увеличиваться при развитии онкологии в области головы и шеи, сигнализировать о лейкозе, — говорит собеседник «ВМ».
Помимо этого, в области головы и шеи могут возникать раковые опухоли слухового аппарата, глаз, которые скрывают под симптомами других заболеваний.
— При раке глаз у человека может наблюдаться выпадение полей зрения, двоение в глазах. А если у человека развивается онкология органов слуха, то может возникать звон в ушах, снижение остроты слуха. Все эти симптомы также характерны и для других онкологических заболеваний в области шеи и головы. Есть такое понятие, как онкологическая настороженность, когда любой симптом оценивается как признак развития опухоли в этой зоне. И человека обследуют из этих соображений, — сказал Черемушкин.
Прогнозы и лечение.
Врач объяснил, что при развитии онкологии в области головы и шеи прогноз обычно не очень хороший.
— Во-первых, потому что это чаще всего уже возрастные люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, на голове и шее все структуры находятся очень плотно друг к другу. В этой области каждый сантиметр, а иногда даже миллиметр имеет огромное значение в плане прогноза течения заболевания и его лечения. Если прорастают оболочки, распространяются лимфогены или сосудистые русла, отдаленные метастазы, то это очень усложняет дальнейшее лечение. В этом случае прогноз всегда достаточно неопределенный, но не очень хороший. В каком-то месте можно отступить от здоровой ткани, прооперировать и все сделать, а в другом месте это невозможно, потому что можно повредить жизненно важные структуры, — поделился врач.
По его мнению, при онкологии в области головы и шеи провести лучевую терапию сложно. А химиотерапия универсально токсична. Поэтому лечение рака на голове и на шее достаточно тяжелое.
— Все же зависит еще от того, какая форма опухоли образовалась, есть ли на ней так называемые мишени для лекарств. А также от того, насколько человек в состоянии выдержать вообще лечение, потому что, если у него хронические сопутствующие заболевания печени, желудка, поджелудочной железы, он будет очень тяжело переносить лечение. Поэтому зона шеи и головы характеризуется большим перечнем онкологических болезней, сложностью их проявления и не очень хорошим прогнозом лечения, — предупредил Черемушкин.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в выпуске программы «О самом главном» рассказал, что увеличенные надключичные лимфоузлы — прямой сигнал о развитии в организме раковой опухоли. По его словам, увеличение лимфатических узлов также может не представлять никакой опасности. Однако бывают случаи, когда это приводит к серьезным заболеваниям. Врач отметил, что в ситуации, когда воспаление спадает после курса антибиотиков, а узел мягкий и подвижный, волноваться не нужно.