«Не очень хороший прогноз»: какие опухоли могут образоваться в области головы и шеи

— Во-первых, потому что это чаще всего уже возрастные люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, на голове и шее все структуры находятся очень плотно друг к другу. В этой области каждый сантиметр, а иногда даже миллиметр имеет огромное значение в плане прогноза течения заболевания и его лечения. Если прорастают оболочки, распространяются лимфогены или сосудистые русла, отдаленные метастазы, то это очень усложняет дальнейшее лечение. В этом случае прогноз всегда достаточно неопределенный, но не очень хороший. В каком-то месте можно отступить от здоровой ткани, прооперировать и все сделать, а в другом месте это невозможно, потому что можно повредить жизненно важные структуры, — поделился врач.