В Перми переименуют «Площадь Карла Маркса»

Городской департамент культуры и молодежной политики выступил с инициативой о переименовании «Площади Карла Маркса» в Перми. Предложение поступило в Общественный совет по топонимике при главе города.
В целях привлечения внимания жителей Перми к вопросам наименования городских объектов и установки объектов монументального искусства площадь получит новое название «Площадь Трудовой доблести».
Общественный совет по топонимике также поддержал инициативу общественных организаций города присвоят новые названия остановочным пунктам «Площадь Карла Маркса», расположенным по улицам Сибирской, Белинского, Чернышевского (в обоих направлениях). Их переименуют на «Город трудовой доблести».
Свое мнение жители Перми могут направить по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес dkmp@perm.permkrai.ru.