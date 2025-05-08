На Кубани с 9 мая объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Так, во второй половине дня 9 мая ожидается сильный дождь, гроза и град. В День Победы, как сообщили в ведомстве, скорость ветра с порывами составит до 20 м/с. О таких же погодных условиях местных жителей предупредили 10, 11 и 12 мая.