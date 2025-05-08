На Кубани с 9 мая объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, во второй половине дня 9 мая ожидается сильный дождь, гроза и град. В День Победы, как сообщили в ведомстве, скорость ветра с порывами составит до 20 м/с. О таких же погодных условиях местных жителей предупредили 10, 11 и 12 мая.
В пресс-службе порекомендовали следить за погодными изменениями. Кроме того, сотрудники МЧС советуют оставаться в доме и следить за состоянием отопительной и осветительной систем.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что штормовое предупреждение по сильной непогоде объявлено 26 апреля. На территории региона ожидались сильные дожди, ливни, гроза и град.