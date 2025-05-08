В Новосибирске состоялась церемония возложения цветов на Аллее Славы

В преддверии Дня Победы, 8 мая, в Новосибирске состоялось торжественное возложение цветов на Аллее Славы на улице Ипподромской, где особое место занимает Дерево Памяти.
Об этом сообщили «Вести Новосибирск». Участие в церемонии приняли жители города, представители власти, общественности и, конечно же, дорогие ветераны — живые свидетели героических событий тех лет.
Это событие стало частью широкой программы памятных мероприятий, которые традиционно проходят во всех уголках Новосибирска и Новосибирской области в честь приближающегося 9 Мая. Для многих горожан ежегодная встреча у мемориалов и памятных мест накануне главного весеннего праздника превратилась в добрую традицию, объединяющую поколения.