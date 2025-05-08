Минута молчания пройдет по всей Беларуси 9 мая

В Беларуси 9 мая пройдет минута молчания, сообщили на сайте Белорусской православной церкви.
Так, в пятницу, 9 мая, на всей территории страны в 12.00 начнется всебелорусская минута молчания. Во время минуты молчания во всех храмах и монастырях Беларуси прозвучит погребальный колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. После минуты молчания прозвучит праздничный трезвон в честь 80-летия Великой Победы.
Традиционно 9 мая в белорусских храмах также будут совершаться литургии, а также панихиды и заупокойные литии.
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