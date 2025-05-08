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Минута молчания пройдет по всей Беларуси 9 мая

Всебелорусская минута молчания состоится 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 9 мая пройдет минута молчания, сообщили на сайте Белорусской православной церкви.

Так, в пятницу, 9 мая, на всей территории страны в 12.00 начнется всебелорусская минута молчания. Во время минуты молчания во всех храмах и монастырях Беларуси прозвучит погребальный колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. После минуты молчания прозвучит праздничный трезвон в честь 80-летия Великой Победы.

Традиционно 9 мая в белорусских храмах также будут совершаться литургии, а также панихиды и заупокойные литии.

И мы писали, что Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц в Беларуси на 9 и 10 мая.

Также Минобороны озвучило время начала военного парада на 9 мая в Минске.

«Комсомолка» рассказала, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.