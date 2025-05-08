В МЧС Башкирии напомнили, что делать при атаке беспилотника

В МЧС Башкирии напомнили, как действовать при атаке беспилотника.
Относительно безопасным принято рассчитать расстояние около 100 м. При этом при взрыве поражающие элементы могут разлетаться на значительные расстояния.
Если вы услышали характерный звук БПЛА или сигнал тревоги, немедленно зайдите в здание, спуститесь в подвал, подземный переход, паркинг или другое укрытие.
Нужно держаться подальше от окон — там как осколки стекла могут быть опасны при взрыве.
Не следует выходить на улицу без необходимости — даже если кажется, что угроза миновала, возможны повторные атаки.
Важно отключить свет и электроприборы, не использовать мобильный телефон. Это снизит вероятность обнаружения по тепловому излучению.
К обломкам БПЛА подходить нельзя. Самое правильное — сообщить о происшествии по номеру 112.