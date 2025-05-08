В Омске с прошлого месяца ищут пропавшего парня в военном

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области в своем паблике соцсети «Вконтакте» объявил поиски молодого мужчины. Владислав Строганов, 26 лет от роду, исчез еще 30 апреля 2025 года. Информации о его местонахождении нет до сих пор. Не сообщается и где его видели в последний раз.