Стало известно, как продвигается капремонт путепровода у Мызинского моста

В Нижнем Новгороде продолжается капремонт путепровода у Мызинского моста. Работы идут согласно графику, а первый этап намерены завершить к концу июня 2025 года, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в МКУ «ГУММиД».
Сейчас подрядчик заменяет балки первого и четвертого пролетных строений, приводит в порядок балки второго и третьего строений, усиливает опоры, устраивает водоотводную систему, заменяет опоры освещения. Также продолжаются работы по бетонированию распределительной плиты и гидроизоляции.
В целом капремонт разбит на три этапа. Все работы планируют закончить в декабре 2026 года.
Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. Там дорожники намерены уложить новый асфальт и устранить все дефекты. Полностью перекрывать мост не будут, лишь ограничат движение по нескольким полосам. Работать планируют в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что капитальный ремонт на улице Белинского в Нижнем Новгороде займет три года.