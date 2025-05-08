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Стало известно, как продвигается капремонт путепровода у Мызинского моста

Работы идут согласно графику.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде продолжается капремонт путепровода у Мызинского моста. Работы идут согласно графику, а первый этап намерены завершить к концу июня 2025 года, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в МКУ «ГУММиД».

Сейчас подрядчик заменяет балки первого и четвертого пролетных строений, приводит в порядок балки второго и третьего строений, усиливает опоры, устраивает водоотводную систему, заменяет опоры освещения. Также продолжаются работы по бетонированию распределительной плиты и гидроизоляции.

В целом капремонт разбит на три этапа. Все работы планируют закончить в декабре 2026 года.

Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. Там дорожники намерены уложить новый асфальт и устранить все дефекты. Полностью перекрывать мост не будут, лишь ограничат движение по нескольким полосам. Работать планируют в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей города.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что капитальный ремонт на улице Белинского в Нижнем Новгороде займет три года.