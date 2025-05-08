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В аэропорту Перми отменили два рейса до Москвы, вылет одного задерживается

Международный аэропорт «Пермь» восстановил вылет и прилет самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт «Пермь» после массовой отмены авиарейсов 7 мая восстановил работу по вылету и прилету самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта, 8 мая отменили вылет двух самолетов в Москву, вылет одного борта задержали на 3,5 часа.

Среди отмененных рейсы авиакомпании «Аэрофлот» SU1395 и SU1201 с вылетом из Перми в 06:25 и 13:30 соответственно. Вылет рейса SU1203 «Пермь-Москва» задерживается на 3,5 часа ориентировочно до 19:30.

По данным Росавиации, из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6—7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов.

Утром 8 мая в аэропортах Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, Калуги, Москвы («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский») сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.