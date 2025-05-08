В аэропорту Перми отменили два рейса до Москвы, вылет одного задерживается

Международный аэропорт «Пермь» после массовой отмены авиарейсов 7 мая восстановил работу по вылету и прилету самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта, 8 мая отменили вылет двух самолетов в Москву, вылет одного борта задержали на 3,5 часа.