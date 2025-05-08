Какой будет погода в Беларуси 9 мая, рассказали в Белгидромете

Объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов. «Погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления и холодная неустойчивая воздушная масса», — отметили в Белгидромете.
Ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 4−9 м/с.
Заморозки ночью ожидаются на большей части территории, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1 — плюс 4 градуса. Максимальная температура воздуха днем — 8−14 градусов выше нуля.
В Минске ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется (вероятность 5−10%), лишь во второй половине дня местами по городу может быть небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер ожидается северо-западный — ночью слабый, днем 4−9 м/с. Ночью будут заморозки минус 1 — минус 3 градуса. Максимальная температура воздуха днем — плюс 9−11 градусов.
В Гродно ночью будет переменная облачность, без осадков, днем — облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь (вероятность 60−70%). Ветер северо-западный ночью слабый, днем 4−9 м/с. Ночью ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 9−11 градусов выше нуля.
В Бресте ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков — 5−10%. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 3−8 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0 — минус 2 градуса. Максимальная температура воздуха днем — 10−12 градусов.
В Гомеле будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 1 — плюс 3 градуса, максимальная днем — 11−13 градусов.
В Могилеве ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 4−9 м/с. Ночью могут быть заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 10−12 градусов.
В Витебске также облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем — небольшой кратковременный дождь (вероятность 70−80%). Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 4−9 м/с. Ночью прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 9−11 градусов.