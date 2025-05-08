Какой будет погода в Беларуси 9 мая, рассказали в Белгидромете

В Минске ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется (вероятность 5−10%), лишь во второй половине дня местами по городу может быть небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер ожидается северо-западный — ночью слабый, днем 4−9 м/с. Ночью будут заморозки минус 1 — минус 3 градуса. Максимальная температура воздуха днем — плюс 9−11 градусов.