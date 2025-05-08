Казанский цирк поднимает цены на билеты с 1 июля

«Это вынужденная мера. Требования к Казанскому цирку возрастают, от нас ждут все более качественных и масштабных зрелищ, наш зритель становится взыскательнее, хочет удивляться и радоваться с каждой новой программой. При этом все вокруг сильно дорожает. Поэтому, к нашему большому сожалению, мы вынуждены увеличить стоимость билетов» — отметила директор Казанского цирка Эльмира Булатова.