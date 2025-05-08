Конклав не смог избрать папу римского

В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым и звон колоколов.
В четверг запланированы еще два голосования. При их неудачном исходе результат будет объявляться через черный дым после 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на «промежуточном» раунде, белого дыма можно ожидать в районе 17:30 местного времени, как и спустя два часа при успешном исходе следующего раунда.
В конклаве принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.
Накануне вечером черный дым поднялся из трубы с почти двухчасовым опозданием, породив различные гипотезы задержки: итальянские СМИ предположили, что подсчет голосов замедлился из-за большего числа выборщиков: в 2013 году их было 115 — или что опоздание связано с долгой церемониальной подготовкой к самому конклаву.