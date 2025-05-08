Конклав не смог избрать папу римского

В четверг запланированы еще два голосования. При их неудачном исходе результат будет объявляться через черный дым после 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на «промежуточном» раунде, белого дыма можно ожидать в районе 17:30 местного времени, как и спустя два часа при успешном исходе следующего раунда.