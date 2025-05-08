Глава Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в церемонии возложения гирлянды Славы

В годы Великой Отечественной войны из 665 тысяч призванных в ряды Красной армии жителей Дона половина не вернулась с полей сражений, свыше 53 тысяч человек были угнаны в Германию. На территории области погибли и были захоронены почти 200 тысяч советских воинов и 182 тысячи мирных жителей.