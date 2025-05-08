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Глава Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в церемонии возложения гирлянды Славы

В Ростове на Театральной площади почтили память героев Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на Театральной площади, была возложена гирлянда Славы к Вечному огню. Глава региона Юрий Слюсарь стал одним из участников этой важной церемонии, открывшей серию торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

На мероприятии собрались Герои России, ветераны СВО и представители Совета ветеранов. Все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

— Поколение победителей, проявив беспримерный героизм, отстояв независимость Родины, оставило нам в наследство великую страну и бесценные уроки истории. Год защитника Отечества, объявленный президентом России в память о героизме наших предков и в честь современников — участников специальной военной операции, подчеркивает связь и преемственность поколений. Воины вновь защищают мир и справедливость, продолжая правое дело дедов, — отметил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

В годы Великой Отечественной войны из 665 тысяч призванных в ряды Красной армии жителей Дона половина не вернулась с полей сражений, свыше 53 тысяч человек были угнаны в Германию. На территории области погибли и были захоронены почти 200 тысяч советских воинов и 182 тысячи мирных жителей.

За свои подвиги десятки тысяч жителей области были награждены воинскими орденами, 280 человек стали Героями Советского Союза, 57 — полными кавалерами ордена Славы.

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