В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей

Как уточнили в ведомстве, с 1 января 2025 года в столице проведено 32 218 прививок. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 22 347 человек, что на 5,4 тысячи больше, чем в 2024 году, в том числе 7 213 детей, это на 1,2 тысячи больше, чем в прошлом году.