В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. По результатам исследования в Москве за неделю 546 клещей выявлено 36 инфицированных боррелиями, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«За 19 неделю по результатам исследованных 546 клещей, доставленных населением, выявлено 36 инфицированных боррелиями», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с 1 января 2025 года в столице проведено 32 218 прививок. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 22 347 человек, что на 5,4 тысячи больше, чем в 2024 году, в том числе 7 213 детей, это на 1,2 тысячи больше, чем в прошлом году.
«За 19 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы московского региона и на территорию Московской области. В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении лесопарка Измайлово и лесопарковых зон ТиНАО», — добавляется в сообщении.