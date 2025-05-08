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Маскировка провалилась: На границе Молдовы украинские пограничники задержали уклониста, переодетого в женщину, — забыл побриться

Украинские пограничники задержали 26-летнего жителя Львовской области, который пытался нелегально пересечь границу с Молдовой.

Источник: Пограничная служба Украины

Переодетого в женщину уклониста задержали на границе с Молдовой. Забыл побриться.

Украинские пограничники задержали 26-летнего жителя Львовской области, который пытался нелегально пересечь границу с Молдовой, переодевшись в женскую одежду.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчина надел платье, парик и изобразил длинноволосую «путешественницу», однако его маскировка быстро провалилась. Пограничники обратили внимание на явно мужские черты лица и щетину, которые не соответствовали женскому образу.

В ходе проверки выяснилось, что под женской одеждой скрывается молодой человек, пытавшийся избежать мобилизации. Он признался, что решил переодеться, чтобы не вызывать подозрений. Однако вместо этого привлёк к себе внимание и был задержан.