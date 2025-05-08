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Омичам рассказали, будут ли отключать интернет в День Победы

В столице ожидаются перебои с доступом во Всемирную сеть.

Источник: Om1 Омск

Как сообщили нашим коллегам из NGS55.RU в Министерстве цифрового развития и безопасности Омской области, 9 мая в день 80-летия Победы в регионе не будут ограничивать работу интернета.

Опасения насчёт доступа ко Всемирной сети возникли на фоне вводимых блокировок в Москве: ограничения начались в среду, 7 мая, и могут продлиться вплоть до субботы, 10 мая. В столице подобные меры объясняются стремлением обеспечить безопасность граждан в дни массовых мероприятий.

Насыщенная культурная программа ожидается и в Омске. 9 мая основными центрами празднеств станут Соборная площадь и обновлённый Парк Победы.