Омичам рассказали, будут ли отключать интернет в День Победы

Как сообщили нашим коллегам из NGS55.RU в Министерстве цифрового развития и безопасности Омской области, 9 мая в день 80-летия Победы в регионе не будут ограничивать работу интернета.
Опасения насчёт доступа ко Всемирной сети возникли на фоне вводимых блокировок в Москве: ограничения начались в среду, 7 мая, и могут продлиться вплоть до субботы, 10 мая. В столице подобные меры объясняются стремлением обеспечить безопасность граждан в дни массовых мероприятий.
Насыщенная культурная программа ожидается и в Омске. 9 мая основными центрами празднеств станут Соборная площадь и обновлённый Парк Победы.