Под Чаусами пенсионер спасся ночью, благодаря разожженному в лесу костру

Поиски пропавшего сельчанина проходили с 7 на 8 мая. В МЧС позвонили родственники пенсионера 1948 года рождения, заявившие, что их дедушка днем поехал на рыбалку и пропал. Выяснилось, что пенсионер на своем авто доехал до реки рядом с деревней Копани, оставил машину и пошел рыбачить. Вечером мужчина возвращался к припаркованной машине, но заблудился.