Под Чаусами пенсионер спасся ночью, благодаря разожженному в лесу костру

В Чаусском районе милиция и спасатели ночью искали потерявшегося в лесу пенсионера. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Поиски пропавшего сельчанина проходили с 7 на 8 мая. В МЧС позвонили родственники пенсионера 1948 года рождения, заявившие, что их дедушка днем поехал на рыбалку и пропал. Выяснилось, что пенсионер на своем авто доехал до реки рядом с деревней Копани, оставил машину и пошел рыбачить. Вечером мужчина возвращался к припаркованной машине, но заблудился.
В поисках пропавшего рыбака участвовали девять сотрудников МЧС, правоохранители и родственники мужчины, еще были задействованы 4 единицы техники, также в воздух подняли квадрокоптер.
Изначально спасатели дозвонились до потерявшегося белоруса, тот сказал, что кажется видит огоньки техники, но его телефон в этот момент разрядился.
Тогда спасатели по полученным координатам направили к тому месту квадрокоптер. И вскоре обнаружили тепловой всплеск — пенсионер развел костер для обогрева. Так сельчанин был спасен, его обнаружили спасатели в лесном массиве на берегу реки Реста. Медпомощь мужчине не потребовалась.
Тем временем милиция ищет минчанку Анастасию Кабак, которая страдает психологическим расстройством: «Может не отзываться на свое имя».