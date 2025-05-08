Праздничная трамвайная платформа ездит по Красноярску

Праздничный маршрут будет работать 8 и 9 мая с 10:00 до 21:00, следуя по маршрутам городских трамваев № 4 и № 7. Трамвайная платформа пройдет через ключевые точки правобережья: от Предмостной площади через Красраб, улицы Мичурина, Щорса, 60 лет Октября и Матросова.