Праздничная трамвайная платформа ездит по Красноярску

В честь Дня Победы по правобережью Красноярска начал курсировать особый праздничный трамвай. Пассажиры могут услышать легендарные военные песни в исполнении знаменитого красноярского баритона Дмитрия Хворостовского.
Праздничный маршрут будет работать 8 и 9 мая с 10:00 до 21:00, следуя по маршрутам городских трамваев № 4 и № 7. Трамвайная платформа пройдет через ключевые точки правобережья: от Предмостной площади через Красраб, улицы Мичурина, Щорса, 60 лет Октября и Матросова.
Уникальный проект позволяет жителям и гостям города не только воспользоваться общественным транспортом, но и погрузиться в особую атмосферу праздника, наслаждаясь исполнением военных песен прославленным земляком.
Праздничная платформа станет частью масштабной программы празднования Дня Победы в Красноярске, предлагая горожанам особый способ передвижения по городу в эти праздничные дни.