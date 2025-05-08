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МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Новосибирске

В случае возникновения задымления необходимо сразу звонить по номеру 112.

Источник: Сиб.фм

В случае возникновения задымления необходимо сразу звонить по номеру 112.

Погода в Новосибирске резко улучшилась, а вместе с ней пришёл сезон потенциальных пожаров. В пресс-службе МЧС рассказали, что «Сохраняется высокая пожароопасность, ожидаются порывы ветра до 18 м/с в НСО 09 мая. Повышен риск возникновения природных пожаров!».

Напомним, в что в данные периоды, как никогда не стоит «заигрывать с огнём». Это может обернуться масштабной катастрофой и даже унести жизни людей. При очагах возгорания в своей квартире или доме, а также при обнаружении горящих зданий, построек где-либо стоит экстренно звонить по номеру 112.