МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Новосибирске

Напомним, в что в данные периоды, как никогда не стоит «заигрывать с огнём». Это может обернуться масштабной катастрофой и даже унести жизни людей. При очагах возгорания в своей квартире или доме, а также при обнаружении горящих зданий, построек где-либо стоит экстренно звонить по номеру 112.