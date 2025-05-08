Программа мероприятий в омском Парке Победы на 9 Мая 2025

В 12:00 начнется театрализованная концертная программа, которая продлится семь часов и начнется с пролога. В ней примет участие сводный оркестр народных инструментов, состоящий из музыкантов детской школы искусств № 4 имени Ю. А. Вострелова, Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина, а также факультета культуры и искусств ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Оркестр исполнит знаменитую симфонию № 7 «Ленинградскую» композитора Дмитрия Шостаковича, а художественное слово предоставят артисты Камерного Драматического Театра имени В. С. Решетникова.