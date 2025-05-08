Программа мероприятий в омском Парке Победы на 9 Мая 2025

9 мая с 12:00 до 19:00 в Парке Победы состоится праздничное мероприятие под названием «Одна великая Победа!», посвященное 80-летию Победы.
Полная программа мероприятий на 9 Мая 2025 в Парке Победы в материале omsk.aif.ru.
Во сколько начнётся праздник в омском Парке Победы.
Весь мемориальный комплекс будет условно разбит на четыре тематические зоны, каждая из которых создаст уникальную атмосферу времени. Основные концертные программы будут проводиться на главной сцене парка.
В 12:00 начнется театрализованная концертная программа, которая продлится семь часов и начнется с пролога. В ней примет участие сводный оркестр народных инструментов, состоящий из музыкантов детской школы искусств № 4 имени Ю. А. Вострелова, Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина, а также факультета культуры и искусств ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Оркестр исполнит знаменитую симфонию № 7 «Ленинградскую» композитора Дмитрия Шостаковича, а художественное слово предоставят артисты Камерного Драматического Театра имени В. С. Решетникова.
Когда в Омске выступит VIVA?
В программе также участвуют муниципальные концертные коллективы, включая Ансамбль танца «Иртыш», Сибирский хореографический ансамбль «Русь», Вокальную группу «Мелодия», Камерный ансамбль «Мюзет», а также танцевальный проект «Малина» и Омский камерный оркестр под руководством Григория Вевера и Вокальную группу «Премьер».
Завершит праздничную программу в 18:00 выступление московской группы VIVA, которая станет главной звездой этого творческого проекта.
Все выступления творческих коллективов будут объединены единой нитью действия, которое исполнят артисты Камерного Драматического Театра имени В. С. Решетникова.
День Победы в омском Парке Победы.
Территория мемориального комплекса будет условно разделена на четыре тематические зоны, которые позволят присутствующим погрузиться в историческую атмосферу периода 1941−1945 годов. Это будет осуществлено с помощью реконструкции съемочных павильонов, в которых оживут сцены из известных советских фильмов о войне, таких как «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину» и «Офицеры».
На четырех сценических площадках будут представлены программы, которые освещают темы героизма народа, женского подвига и ежедневного личного героизма, исполненные артистами Городского драматического театра имени Л. И. Ермолаевой.
Где в Омске будут давать кашу на День Победы?
Омские муниципальные библиотеки планируют организовать выставочную экспозицию под названием «Омск — город трудовой доблести», которая будет посвящена промышленному производству в годы Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы специалисты библиотек разработали настольную игру «Память», в рамках которой омичи смогут погрузиться в историю «Омска тылового».
Кроме того, все желающие получат возможность отправить «Поздравительную открытку Победы» своим родным и близким, бойцам Специальной военной операции или оставить её себе на память.
Также будет функционировать экскурсионное бюро Омских муниципальных библиотек, которые подготовили новый маршрут под названием «Парк нашей памяти».
Одним из ярких событий станет «Фестиваль солдатской кухни», на который омичи и гости города смогут прийти с 13:00. В рамках фестиваля планируется угостить участников несколькими видами солдатской каши, всего будет приготовлено 1,5 тонны этого блюда.