Самарский вуз подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Белоруссии

Делегация Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) во главе с ректором Игорем Войтовым посетила Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Стороны заключили договор о взаимодействии в науке и образовании.
Основные темы обсуждения касались совместного развития беспилотных авиационных систем и систем дистанционного мониторинга природных комплексов. Белорусские партнёры презентовали новейшие разработки, включая оптические комплексы для спутников и серийные беспилотники.
Ректоры договорились развивать сотрудничество в образовательной сфере, создавать сетевые учебные программы и проводить научные исследования совместно. Особое внимание уделялось возможностям внедрения технологий искусственного интеллекта в управление беспилотниками и обработку спутниковых снимков.
Белорусская сторона выразила заинтересованность в технологиях виртуальной и дополнённой реальности, используемых в Самарском университете для изучения процессов сборки аэрокосмической техники, а также в услугах сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли.
Сотрудники Центра беспилотных систем Самарского университета продемонстрировали гостям разработку портативного газового хроматографа, установленного на беспилотнике и позволяющего моментально анализировать состав атмосферы.
Также были показаны аппараты космического назначения, созданные на кафедре космических исследований, включая наноспутник «СамСат-Ионосфера», работающий на орбите шесть месяцев.
После подписания соглашения делегация отправилась на предприятие «Транспорт будущего» в Тольятти, где познакомится с производством беспилотных транспортных средств.
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