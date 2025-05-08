Диетолог Редина рассказала, что должно быть в составе качественных мясных консервов

В России с марта 2024 года по февраль 2025 года объем продаж мясных консервов вырос на 18,5 процента. Поднялась и стоимость — на 6,55 процента за год. Рост интереса к мясным консервам объяснили тем, что такие продукты перестают ассоциироваться только с тушенкой. Потребители переходят на более премиальные товары: в ассортименте появляются продукты из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, что должно быть в составе хороших мясных консервов и кому нельзя их есть.