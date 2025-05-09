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Кроссворд на 9 мая 2025

9 мая отмечаем День Победы — день, когда вся страна чтит память павших в Великую Отечественную войну и благодарит ветеранов за мирное небо над головой. Важно помнить подвиги наших предков, а также сохранить историческую правду. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и символы этого дня.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.