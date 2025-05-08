Выявлен фундаментальный предел скорости реакции глаз человека

Эти замеры показали, что движение объектов становилось невидимым для добровольцев, и они начинали считать, что набор полосок мгновенно «прыгает» из одной точки в другую в тех случаях, когда движение этого рисунка совпадало с тем, как быстро и каким образом меняется положение фокуса зрения во время саккад. Благодаря этому люди с быстрыми саккадами способны видеть более быстро движущиеся объекты, чем индивиды с медленными движениями глаз. Этим можно пользоваться для быстрой оценки скорости реакции людей или животных на движущиеся предметы, подытожили ученые.