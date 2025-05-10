Ответы на кроссворд от 9 мая 2025: интересные факты про День Победы

5. Солдат

В 1965 году в СССР возникла идея увековечить память павших в Великой Отечественной войне, что привело к созданию Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. В 1966 году, в ходе строительных работ под Зеленоградом, была обнаружена братская могила, и останки солдата без знаков отличия было решено перезахоронить у Кремлевской стены к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой. 3 декабря 1966 года прах солдата прибыл в Москву и был торжественно захоронен в присутствии Леонида Брежнева, Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Проект мемориала разработали архитекторы Рабаев, Бурдин, Климов и скульптор Томский. Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 1967 года. Вечный огонь зажег Леонид Брежнев, приняв факел от Алексея Маресьева, доставленный из Ленинграда. В первый почетный караул встали Л. В. Бахметков, Н. А. Соломатова и пионеры из Зеленограда.