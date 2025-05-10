Ответы на кроссворд от 9 мая 2025: интересные факты про День Победы

По горизонтали:
1. Пояс
Причина, по которой День Победы отмечают в разные дни, кроется в разнице часовых поясов. 9 мая праздник отмечают в странах бывшего СССР и некоторых странах бывшего социалистического лагеря, где чествуют победу советских войск над нацистской Германией. В большинстве стран Европы и США 8 мая — День памяти и примирения, имеющий в некоторых странах свои названия: например, День освобождения в Норвегии, День победы над фашизмом в Словакии, День победы и свободы в Польше. Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени, когда в Москве уже было 00:43 9 мая.
2. Парад
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый Парад Победы, которым командовали маршалы Жуков и Рокоссовский. В параде приняли участие более 35 тысяч человек. Программа включала прохождение полков, повержение вражеских знамен, которые сейчас хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил, и демонстрацию техники. Послевоенные парады проводились нерегулярно. Следующий состоялся лишь к юбилею Победы, спустя 20 лет, когда впервые пронесли Знамя Победы. Затем парады проходили в 1985 и 1990 годах. Ежегодными они стали с 1995 года.
3. Полк
«Бессмертный полк» — общероссийское движение, организующее шествия в День Победы в память о героях Великой Отечественной войны. Участники акции несут фотографии своих родственников — ветеранов, подпольщиков, тружеников тыла и других, а также записывают их истории в Народную летопись на сайте движения. Идея возникла в Томске в 2011 году, когда журналисты С. Лапенков, С. Колотовкин и И. Дмитриев решили восстановить традицию чествования ветеранов, даже через их фотографии. 9 мая 2012 года в Томске прошла первая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 6000 человек с 2000 портретами. Главная задача движения — сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
4. Салют
Первый военный салют в годы Великой Отечественной войны был дан в Москве в 1943 году в честь освобождения Орла и Белгорода, а в 1944-м салют прозвучал в Ленинграде в честь снятия блокады. Салютами отмечали важнейшие события на фронте. Первый салют в ознаменование Дня Победы состоялся в Москве 9 мая 1945 года и представлял собой 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, подсвеченных прожекторами.
5. Знамя
Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на Рейхстаге в Берлине советскими воинами Берестом, Егоровым и Кантария. Законодательно закреплено, что Знамя Победы — официальный символ победы советского народа в Великой Отечественной войне и государственная реликвия России, находящаяся на вечном хранении. Знамя Победы представляет собой самодельный флаг СССР: красное полотнище с изображением звезды, серпа и молота, а также надписью, указывающей на принадлежность дивизии. На обратной стороне полотнища указан номер знамени — «№ 5».
5. Солдат
В 1965 году в СССР возникла идея увековечить память павших в Великой Отечественной войне, что привело к созданию Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. В 1966 году, в ходе строительных работ под Зеленоградом, была обнаружена братская могила, и останки солдата без знаков отличия было решено перезахоронить у Кремлевской стены к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой. 3 декабря 1966 года прах солдата прибыл в Москву и был торжественно захоронен в присутствии Леонида Брежнева, Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Проект мемориала разработали архитекторы Рабаев, Бурдин, Климов и скульптор Томский. Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 1967 года. Вечный огонь зажег Леонид Брежнев, приняв факел от Алексея Маресьева, доставленный из Ленинграда. В первый почетный караул встали Л. В. Бахметков, Н. А. Соломатова и пионеры из Зеленограда.
По вертикали:
1. Песня
Песня «День Победы», созданная композитором Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова, является неотъемлемой частью празднования Дня Победы в России и странах СНГ. В 1975 году, к 30-летию Победы, Харитонов обратился к Тухманову с предложением написать песню для конкурса Союза композиторов. Несмотря на быстрый успех у публики, песня была неоднозначно воспринята старшим поколением композиторов. Однако, после исполнения Львом Лещенко в прямом эфире в ноябре 1975 года, «День Победы» завоевала всенародную любовь.
2. Пес
Джульбарс, одна из самых известных собак-саперов, участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. За время войны этот отважный пес обнаружил 7468 мин и свыше 150 снарядов. В марте 1945 года Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги».
3. Гвоздика
Красные гвоздики в День Победы стали в России традиционным символом памяти. Их дарят ветеранам, возлагают к Вечному огню и на могилы павших героев. Алый цвет гвоздик ассоциируется с кровью, пролитой на полях сражений, и одновременно символизирует мужество, стойкость и цвет Знамени Победы.
4. Левитан
Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, начавший свою карьеру в 1931 году, стал голосом военного времени для миллионов советских граждан. Во время Великой Отечественной войны он зачитывал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина. Благодаря уникальному тембру голоса Левитану было доверено объявить о взятии Берлина и о Победе.
5. Лента
Георгиевская лента — один из узнаваемых символов Дня Победы, восходящий к ордену Святого Георгия, учрежденному в 1769 году. Цветовая гамма ленты — сочетание черного и оранжевого — традиционно ассоциируется с дымом и огнем. Акция «Георгиевская ленточка», стартовавшая в 2005 году по инициативе РИА Новости и РООСПМ «Студенческая община», превратилась в масштабную патриотическую кампанию по бесплатной раздаче лент перед Днем Победы в России и за рубежом. В 2022 году Георгиевская лента была законодательно признана символом воинской славы.
6. Танк
Советский средний танк Т-34 выпускался серийно с 1940 года и оказал значительное влияние на ход Великой Отечественной войны и развитие мирового танкостроения. Советским конструкторам удалось найти оптимальный баланс между боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. Т-34 является одним из самых известных символов Второй мировой войны.
Интересные факты о Дне Победы:
- В День Победы, 9 мая, Русская православная церковь (РПЦ) проводит поминовение усопших воинов. Этот день является единственным днем особого поминовения с установленной датой. В храмах после литургии совершается панихида по погибшим.
- Вечный огонь символизирует память народа о героях, павших в борьбе за свободу и независимость. В России он является неотъемлемой частью воинских захоронений и мемориалов, где постоянное горение поддерживается за счет подачи газа. Первым Вечным огнем в СССР стал огонь, зажженный 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде у памятника «Борцам революции». Факел для этого мемориала зажег сталевар Жуковский от мартена № 1 Кировского завода. Впоследствии этот огонь стал источником пламени для большинства мемориалов, установленных в городах-героях и городах воинской славы в память о жертвах Великой Отечественной войны.
- С 1965 года 9 мая в 18:55 на российском телевидении и радио транслируется «Минута молчания» — ежегодная теле- и радиопередача, посвященная памяти павших в борьбе с фашизмом. Это дань уважения советским воинам, партизанам, труженикам тыла, а также участникам антигитлеровской коалиции и героям Сопротивления. В передаче демонстрируются кадры Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня, звучит классическая музыка Шумана, Чайковского, Скрябина и, с 2014 года, Свиридова. Идея создания «Минуты молчания» принадлежит Гостелерадио СССР, а тексты были написаны И. Казаковой и А. Ревенко. Изначально съемки проводились в телецентре «Останкино», а затем — у Вечного огня.
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