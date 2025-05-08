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В Гродно включат отопление в социальных объектах

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно включат отопление в социальных объектах. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

Источник: AP 2024

Сообщается, что из-за невысокой температуры воздуха днем, а также ночных заморозков в горисполкоме принято решение включить отопление в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, санаториях, музеях, архивах, библиотеках, во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.