В Гродно включат отопление в социальных объектах

Сообщается, что из-за невысокой температуры воздуха днем, а также ночных заморозков в горисполкоме принято решение включить отопление в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, санаториях, музеях, архивах, библиотеках, во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.