Столетней жительнице Омской области увеличили пенсию

После обращения Ремневой в райпрокуратуру сотрудники теротделения Фонда пенсионного и социального страхования истребовали нужные документы. Это позволило сделать перерасчет размера пенсии одной из старейших жительниц региона. Ей выплатили более 50 тысяч рублей, недополученных за три года.