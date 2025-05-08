Столетней жительнице Омской области увеличили пенсию

Благодаря вмешательству прокуратуры 100-летней жительнице села Лузино Марии Ремневой пересчитали пенсию. Женщине назначили компенсацию за три года. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 8 мая.
«Во время Великой Отечественной войны Мария Петровна трудилась на предприятии оборонно-промышленного комплекса, где изготавливала детали для танков. После длительное время работала лаборантом на молочном заводе в селе Лузино», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, сибирячке не учли трудовой стаж, составивший более 40 лет. Не назначили и льготы за рождение детей.
Фото: прокуратура Омской области.
После обращения Ремневой в райпрокуратуру сотрудники теротделения Фонда пенсионного и социального страхования истребовали нужные документы. Это позволило сделать перерасчет размера пенсии одной из старейших жительниц региона. Ей выплатили более 50 тысяч рублей, недополученных за три года.
«Прокурор Омского района Владислав Васильев поздравил Марию Петровну с 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вручил памятные подарки, проверил условия ее проживания, поинтересовался обеспеченностью лекарственными средствами», — добавили в пресс-службе ведомства.
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