Исторический парк приглашает пермяков отметить День Победы

Исторический парк «Россия — Моя история» подготовил праздничную программу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К празднику приурочены сразу три выставки (6+):
«День Победы» — мультимедийный выставочный проект, подготовленный в сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941−1945 (Музей Победы, Москва);
«Лица Победы» — портреты ветеранов, представленные газетой «Комсомольская правда»;
«Страна героев» — мультимедийный проект, подготовленный совместно с Государственным музеем спорта (Москва) и посвященный легендарным советским спортсменам, прошедшим войну.
Подарком пермякам станет бесплатное посещение 9 Мая новых выставок, а также экспозиций «1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе», «Три века истории Перми», «Путь к звездам» и других. В праздничные выходные посетителей ждет серия тематических экскурсий.
В 16:00 9 мая начнется концерт под открытым небом «Музыка Победы» (6+). Исполнители — вокальный проект «ROSSO». В программу вошли памятные песни советского времени: «От героев былых времен», «Песенка фронтового шофера», «Лизавета» и другая классика, а также популярные композиции современных авторов. В случае непогоды концерт все равно состоится — он будет перенесен в зал.