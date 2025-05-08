Исторический парк приглашает пермяков отметить День Победы

В 16:00 9 мая начнется концерт под открытым небом «Музыка Победы» (6+). Исполнители — вокальный проект «ROSSO». В программу вошли памятные песни советского времени: «От героев былых времен», «Песенка фронтового шофера», «Лизавета» и другая классика, а также популярные композиции современных авторов. В случае непогоды концерт все равно состоится — он будет перенесен в зал.