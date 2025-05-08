Более 2,3 тысячи авто ожидают въезда в ЕС перед большими выходными

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Свыше 2,3 тысячи фур и легковых автомобилей ожидают въезда из Беларуси на территорию сопредельных стран Евросоюза, сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета республики.
Так, въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) ожидают 1370 легковушек. Как отметили в ГПК, с начала этой недели контрольные службы этого польского погранперехода выполнили норму по пропуску авто из Беларуси лишь на 36%. Согласно нормам, за сутки они должны пропускать 1,7 тысяч авто, но за последние 24 часа они пропустили лишь 588 легковушек.
Более 70 легковых автомобилей стоят перед литовским погранпереходом «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны). Сотрудники этого пункта пропуска также не выполняют сточную норму по пропуску автомобилей: вместе 600, предусмотренных нормами, за сутки было оформлено и пропущено на территорию Литву 316 машин.
Что касается очередей из фур, то самым загруженным погранпереходом для большегрузов в настоящее время, по информации погранкомитета, остается латвийский «Патерниеки» («Григоровщина»), где сейчас находится 350 единиц.
«Через данный пункт пропуска с понедельника Латвия пропустила 57% большегрузов от нормы», — отметили в профильном комитете.
Перед литовскими «Мядининкаем» («Каменный Лог») и «Шальчининкаем» («Бенякони») фиксируется очередь из 520 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 27% грузовиков от установленной нормы.
Перед единственным доступным для фур польским пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») «застряли» 20 единиц грузового транспорта. По информации ГПК, польские контрольные службы за три дня приняли из Беларуси 59% авто от нормы.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.