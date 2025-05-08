Более 2,3 тысячи авто ожидают въезда в ЕС перед большими выходными

Так, въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) ожидают 1370 легковушек. Как отметили в ГПК, с начала этой недели контрольные службы этого польского погранперехода выполнили норму по пропуску авто из Беларуси лишь на 36%. Согласно нормам, за сутки они должны пропускать 1,7 тысяч авто, но за последние 24 часа они пропустили лишь 588 легковушек.