Стоимость продовольственного набора в Омске возросла почти на 8%

Средние цены на продовольственные товары в марте поднялись на 0,9%, а с начала года — на 4,8%. Наиболее заметно подорожал картофель, цена которого возросла на 43,7% с декабря 2024 года. Также значительно увеличилась стоимость мороженых кальмаров — на 15,2%. Водка подорожала на 14,8% по сравнению с январём.