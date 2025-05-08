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Стоимость продовольственного набора в Омске возросла почти на 8%

Омскстат опубликовал новые сведения о социально-экономической ситуации в Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Согласно последним данным, в марте 2025 года стоимость продуктового набора достигла 6 554,96 рубля, что на 7,8% больше по сравнению с началом года. Цены на непродовольственные товары остались на уровне февраля, однако с первого месяца года они выросли на 1,1%.

Индекс потребительских цен за март показал рост на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а за три месяца текущего года он увеличился на 3,2%.

Средние цены на продовольственные товары в марте поднялись на 0,9%, а с начала года — на 4,8%. Наиболее заметно подорожал картофель, цена которого возросла на 43,7% с декабря 2024 года. Также значительно увеличилась стоимость мороженых кальмаров — на 15,2%. Водка подорожала на 14,8% по сравнению с январём.

Несмотря на общую тенденцию к росту цен, некоторые товары стали дешевле. Так, шлифованный рис снизил свою цену на 5,9%, а крупы и бобовые подешевели на 3,3%. Цена на макароны из муки высшего сорта упала на 2,7%.

Эти данные подчеркивают изменчивость цен на рынке и готовность домохозяйств к новому уровню расходов на продукты питания.