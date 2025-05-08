Где в Новосибирске бесплатно будут раздавать кашу на 9 мая

Ежегодно в Новосибирске проводятся яркие, насыщенные и праздничные программы, посвящённые Дню Победы — 9 мая. Не обходятся без патриотичных песен, танцев интерактивных площадок, а также полевой кухни, которая всегда заходит, что называется, «на ура». Сиб.фм рассказывает о местах, где 9 мая можно отведать свежеприготовленную гречку с тушёнкой, а также выпить сладкий горячий чай.