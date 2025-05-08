Где в Новосибирске бесплатно будут раздавать кашу на 9 мая

Полевая кухня предусмотрена для жителей разных районов. Важно прийти вовремя, чтобы не разобрали.
Ежегодно в Новосибирске проводятся яркие, насыщенные и праздничные программы, посвящённые Дню Победы — 9 мая. Не обходятся без патриотичных песен, танцев интерактивных площадок, а также полевой кухни, которая всегда заходит, что называется, «на ура». Сиб.фм рассказывает о местах, где 9 мая можно отведать свежеприготовленную гречку с тушёнкой, а также выпить сладкий горячий чай.
Площадь Свердлова.
«Ранние пташки» смогут первыми попробовать полевую кухню — ведь уже в 6 утра на площади Свердлова стартует яркая патриотическая акция под названием «И город узнал о победе». В 06:30 гостей события пригласят к «Маяковскому», где можно будет согреться горячим чаем, попробовать солдатскую кашу, а также посмотреть военные фильмы.
Парк «Первомайский».
С 10:30 до 14:00 будут работать полевая кухня. Подкрепившись, можно попробовать силы в мастер-классах, игровых программах, сделать яркие кадры в специальных фотозонах. В целом праздничная программа в данной локации будет идти до 22:00.
Парк «Центральный».
С 14:00 до 18:00 будет работать полевая кухня и интерактивные площадки. До 21:00 будут выступать творческие коллективы, работать интерактивные площадки.
Парк «Сосновый бор».
С 12:00 до 18:00 состоится выступление творческих коллективов Новосибирска и ансамблей народных песен и танцев. Разумеется, не обойдется без полевой кухни в данный период времени (точное время не озвучивается). Отведав гречки с тушенкой, все желающие смогут сдать нормы ГТО, изучить военную технику, пройти мастер-класс по изготовлению вещей для СВО.
Парк «У моря Обского».
Любителям природы и «морского бриза» точно подойдет данная локация. С 14:00 до 18:00 будет работать полевая кухня. До 18:00 будут проходить выступления творческих коллективов, мастер-классы. Будут работать интерактивные площадки.
Парк «Заельцовский».
С 12:00 до 17:00 состоятся насыщенная программа, которая включает в себя и полевую кухню. Вместе с тем желающие смогут познакомиться с искусством фланкировки (боевая тактика), принять участие в мастер-классах. Побывать на выставке оружия и экипировки.
Парк «Затулинский».
Все желающие смогут попробовать свежеприготовленную гречку. Точное время «подачи блюда» не сообщается, известно, что праздничная программа начнется в 12:00 и закончится в 20:00. Желающие смогут также принять участие в мастер-классе по вальсу.
ДК «Прогресс».
С 12:00 до 17:00 ожидается не только подача горячих блюд, но и выставка военной полевой кухни времён Великой Отечественной войны. Также в программе мастер-класс «Доступный Брайль», викторина на военную тему и многое другое.