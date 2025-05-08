Семьям военных будут давать бесплатные путевки в подведомственные санатории

«В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, постановляю: 1. Предоставить членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, …право на получение бесплатной путевки (с оказанием услуг по размещению и питанию) в санитарно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которую военнослужащие, сотрудники, граждане направлены на медицинскую реабилитацию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии после лечения в стационарных условиях в связи с получением увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей (выполнении задач) в ходе специальной военной операции, выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, а также право на проезд на безвозмездной основе в медицинскую (военно-медицинскую) организацию, осуществляющую лечение в стационарных условиях военнослужащих, сотрудников, граждан, для их дальнейшего сопровождения в санаторно-курортную организацию и обратно либо на проезд на безвозмездной основе в санитарно-курортную организацию и обратно», — говорится в документе.