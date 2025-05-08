Трампу пришлось выполнять обязанности жены

Причина поведения Мелании может заключаться в покушениях на Трампа, которые сильно напугали его супругу, давно переживающую о безопасности семьи. «Когда президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году, она боялась даже выходить из машины, чтобы пройтись на параде», — говорится в материале.