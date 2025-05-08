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Предупредите родных: Сбербанк раскрыл новый приём мошенников

Злоумышленники начали объединять традиционные методы манипуляции с современными цифровыми технологиями, что привело к появлению явления, которое можно охарактеризовать как «кибермистификация».

Источник: ДЕЙТА

Об этом заявил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, основная сила мошенников заключается в их умении завладеть сознанием жертвы и установить с ней доверительные отношения, используя методы социальной инженерии. Ситуация усугубляется тем, что наряду с классическими психологическими приемами применяются цифровые инструменты — такие как мессенджеры, дипфейки и другие.

Сегодня, по мнению Велигодского, крайне важно повышать уровень киберграмотности среди россиян. Представитель Сбербанка отметил, что традиционные способы информирования клиентов банков уже неэффективны. Россияне должны предупредить своих близких о том, что мошенники начали использовать новые тактики обмана, чтобы как можно больше людей было осведомлено об этом.

Кроме того, мошенники активно запугивают своих жертв, чтобы те не обращались за помощью к окружающим. Эта схема представляет собой серьезную угрозу, так как распознать влияние аферистов на человека и вывести его из-под контроля бывает крайне сложно.

Как сообщили в Сбербанке, злоумышленники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или банков. Они информируют жертву о якобы проводимой специальной операции по защите ее средств и утверждают, что деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет, а сам человек должен помочь в задержании преступника.

При этом жертве запрещают делиться информацией с кем-либо еще — друзьями, родственниками или работниками банков и полиции. Мошенники угрожают «распиской о неразглашении» и наказанием за нарушение этого условия. Под таким давлением многие граждане соглашаются выполнить любые требования аферистов.

В результате жертва оказывается изолированной от своего окружения. Как поясняют в Сбербанке, такие схемы очень опасны, поскольку «зомбированные» люди плохо поддаются уговорам даже со стороны близких. Часто для того, чтобы помочь человеку выйти из этого состояния, требуется много времени и усилий со стороны сотрудников банка и полиции.