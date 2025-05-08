Предупредите родных: Сбербанк раскрыл новый приём мошенников

В результате жертва оказывается изолированной от своего окружения. Как поясняют в Сбербанке, такие схемы очень опасны, поскольку «зомбированные» люди плохо поддаются уговорам даже со стороны близких. Часто для того, чтобы помочь человеку выйти из этого состояния, требуется много времени и усилий со стороны сотрудников банка и полиции.