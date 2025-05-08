В Самаре ограничили движение транспорта по улице Карякина восьмого мая

8 мая до 20:00 в Самаре временни ограничили передвижение транспорта по переулку Карякина. Причина ремонт линии электрокабеля.
Изменения затронут и близлежащие улицы: Советскую Армию и проезд 9 Мая.
Маршрут автобуса № 70 проследует по Советской Армии, миновав переулок Карякина и проезд 9 Мая, затем продолжит путь по улице Промышленности и далее по обычному маршруту.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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