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Кроссворд на 10 мая 2025

10 мая отмечает день рождения один из самых известных музыкантов современности — Боно, фронтмен группы U2. Его имя давно стало символом не только качественной рок-музыки, но и участия в глобальных социальных проектах. Предлагаем разгадать наш кроссворд и освежить в памяти интересные факты из его биографии.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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