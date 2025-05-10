Кроссворд на 10 мая 2025

10 мая отмечает день рождения один из самых известных музыкантов современности — Боно, фронтмен группы U2. Его имя давно стало символом не только качественной рок-музыки, но и участия в глобальных социальных проектах. Предлагаем разгадать наш кроссворд и освежить в памяти интересные факты из его биографии.