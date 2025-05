Ответы на кроссворд от 10 мая 2025: интересные факты про Боно

5. Сатира

Боно не раз становился объектом сатиры в современном искусстве и анимации. В 2008 году на фестивале в Ливерпуле появилась скульптура «The Rise and Fall of Bono Vox», изображающая его в виде распятого Христа с микрофоном, что вызвало дискуссию о критике культа знаменитостей. В «Симпсонах», в эпизоде «Trash of the Titans», сатирически обыгрывается его склонность к социальным выступлениям. А эпизод South Park «More Crap» представил Боно антагонистом, стремящимся быть лучшим во всем, что в итоге привело к его превращению в гигантское испражнение — метафоре чрезмерного самолюбия. Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию, но запомнился как смелая сатира на знаменитость.