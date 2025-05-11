Ответы на кроссворд от 10 мая 2025: интересные факты про Боно

По горизонтали:
1. Сочи
24 августа 2010 года в Сочи президент России Дмитрий Медведев встретился с Боно, вокалистом группы U2. Во время встречи Медведев, комментируя активную общественную позицию певца, подчеркнул: «Когда очень много начинают заниматься общественной деятельностью, зачастую музыка заканчивается, но с Вами этого не случилось».
2. Художник
Боно активно проявляет себя в роли художника. Он рисует, делает наброски и сотрудничает с профессиональными художниками и дизайнерами. Его графика часто наполнена политическими и социальными аллюзиями. В 2022 году в рамках своей автобиографической книги «Surrender: 40 Songs, One Story» он представил серию иллюстраций собственного авторства, в которых визуально интерпретировал важные моменты своей жизни и творчества.
3. Лев
Боно дебютировал в полнометражной анимации, озвучив льва Клея Кэллоуэя в мультфильме «Зверопой 2». Его персонаж — бывшая рок-звезда, ушедшая со сцены после трагических событий. Кроме озвучки, Боно написал и исполнил песню «Your Song Saved My Life», ставшую частью саундтрека к мультфильму.
4. Речь
28 июня 2001 года Боно был удостоен почетной степени доктора права Гарвардского университета за свою гуманитарную работу. На церемонии вручения дипломов он выступил с речью, отличавшейся иронией и вдохновением, назвав себя «псевдо-умным ирландцем в кожаных штанах», и призвал к борьбе с глобальным неравенством. В своем выступлении Боно затронул вопросы долгов беднейших стран, борьбы с ВИЧ/СПИДом и роли молодежи в улучшении мира, напомнив, что «Мир несовершенен, потому что мы позволяем ему таким быть…». Он также подчеркнул, что «безразличие — настоящий грех XXI века».
5. Сатира
Боно не раз становился объектом сатиры в современном искусстве и анимации. В 2008 году на фестивале в Ливерпуле появилась скульптура «The Rise and Fall of Bono Vox», изображающая его в виде распятого Христа с микрофоном, что вызвало дискуссию о критике культа знаменитостей. В «Симпсонах», в эпизоде «Trash of the Titans», сатирически обыгрывается его склонность к социальным выступлениям. А эпизод South Park «More Crap» представил Боно антагонистом, стремящимся быть лучшим во всем, что в итоге привело к его превращению в гигантское испражнение — метафоре чрезмерного самолюбия. Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию, но запомнился как смелая сатира на знаменитость.
По вертикали:
1. Дублин
10 мая 1960 года в Дублине, в Rotunda Hospital, родился Пол Дэвид Хьюсон, будущий Боно. Его детство прошло в пригороде Гласневин, Нордсайд, где он рос вместе со старшим братом Норманом. Мать Пола, Айрис Рэнкин, была англиканкой, а отец, Брендан Хьюсон, — католиком. Несмотря на то, что родители планировали воспитывать детей в разных религиозных традициях — первого, как англиканца, а второго, как католика — Пол посещал англиканскую церковь вместе с матерью и братом.
2. Прозвище
В подростковом возрасте Пол Хьюсон был членом дублинской уличной группы «Lypton Village». Там у него появилось множество прозвищ, прежде чем закрепилось «Bono»: «Steinvic von Huyseman», «Huyseman», «Houseman», «Bon Murray», «Bono Vox of O'Connell Street», и, наконец, просто «Bono». «Bono Vox» происходит от латинского «Bonavox», названия дублинского магазина слуховых аппаратов, и означает «хороший голос». Несмотря на это, Пол считал себя скромным вокалистом. К концу 1970-х он уже был известен как Боно.
3. Награда
Помимо музыкальной карьеры, Боно известен своей активной гуманитарной деятельностью, отмеченной многочисленными наградами. В 2007 году он получил почетное рыцарство от королевы Елизаветы II. В 2003 году Франция удостоила его Орденом Почетного легиона. Боно трижды номинировался на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с бедностью, ВИЧ и глобальным неравенством. В 2005 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира и назвал «Человеком года».
4. Очки
Чувствительность к свету, вызванная глаукомой, заставляет Боно постоянно носить солнечные очки. В интервью журналу Rolling Stone он рассказал, что яркий свет вызывает дискомфорт и может повлиять на его зрение на протяжении всего дня.
5. Битлз
Боно сыграл одну из ключевых ролей в музыкальном фильме «Across the Universe» — экранизации, основанной на песнях группы The Beatles. Он сыграл доктора Роберта, персонажа, вдохновленного доктором Тимоти Лири, психоделическим гуру 1960-х. В фильме Боно исполняет песню «I Am the Walrus», сопровождающую психоделическое путешествие героев. Его яркое и эксцентричное появление стало одной из самых запоминающихся сцен картины и подчеркнуло актерскую харизму музыканта.
Интересные факты о Боно:
- Музыкальный талант Боно проявляется и в его многочисленных совместных проектах с другими известными исполнителями. Дуэт с Фрэнком Синатрой, «I've Got You Under My Skin», стал своеобразной встречей двух музыкальных эпох. В альбоме U2 «Zooropa» трек «The Wanderer» был исполнен Джонни Кэшем, при этом Боно уступил ему роль вокалиста. Песня «Miss Sarajevo», записанная совместно с Лучано Паваротти, является мощным антивоенным гимном. Коллаборация с Мэри Джей Блайдж в песне «One» объединила рок и соул, став эмоционально насыщенным хитом.
- В 2005 году Боно и его жена Элисон Хьюсон основали модный бренд EDUN с миссией изменить глобальную индустрию моды, сделав ее более справедливой и устойчивой. Название EDUN — слово «nude» (обнаженный), написанное наоборот, что символизирует открытость и честность бизнеса. Основная цель бренда — стимулировать развитие текстильной промышленности в странах Африки за счет этичного производства и создания рабочих мест. Хотя бренд столкнулся с финансовыми трудностями и позже частично перешел под контроль LVMH, EDUN остался важной частью имиджа Боно как социально ответственного предпринимателя.
- Основными направлениями общественной деятельности Боно являются борьба со СПИДом и поддержка африканских стран. Он выступает за списание долгов и справедливую торговлю для этих государств. Для реализации своих инициатив Боно основал организацию DATA и кампанию (PRODUCT)RED™ совместно с Р. Шрайвером. DATA акцентирует внимание на проблемах долга, СПИДа, торговли и развития Африки, а (PRODUCT)RED™ занимается сбором средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом.
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