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МВД: снабженец с поличным задержан за взятку 50 тысяч рублей в Могилеве

В Могилеве глава бюро снабжения задержан за взятку 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Могилевские правоохранители задержали руководителя-снабженца, обещавшего победу в тендерах. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Могилевщины вышли на 49-летнего главу бюро снабжения одного из предприятий области, гарантировавшего за взятки победу в тендерах.

Обвиняемый получал деньги, чтобы затем, пользуясь своими служебными полномочиями, обеспечивать победу в биржевых торгах частной коммерческой организации. Так фирма- «победитель» могла затем поставлять электротехническую продукцию для нужд предприятия.

Обеспечив победу в тендере, фигурант получал процент от стоимости поставленных товаров. Его задержали с поличным после получения взятки, превышающей 50 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

Расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Тем временем под Чаусами пенсионер спасся ночью, благодаря разожженному в лесу костру.