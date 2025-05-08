МВД: снабженец с поличным задержан за взятку 50 тысяч рублей в Могилеве

Могилевские правоохранители задержали руководителя-снабженца, обещавшего победу в тендерах. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Могилевщины вышли на 49-летнего главу бюро снабжения одного из предприятий области, гарантировавшего за взятки победу в тендерах.
Обвиняемый получал деньги, чтобы затем, пользуясь своими служебными полномочиями, обеспечивать победу в биржевых торгах частной коммерческой организации. Так фирма- «победитель» могла затем поставлять электротехническую продукцию для нужд предприятия.
Обеспечив победу в тендере, фигурант получал процент от стоимости поставленных товаров. Его задержали с поличным после получения взятки, превышающей 50 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.
Расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
Тем временем под Чаусами пенсионер спасся ночью, благодаря разожженному в лесу костру.