Хабаровск присоединился к акции «Тополь Победы»

Память о подвиге живет не только в книгах и фильмах. Иногда она укореняется в земле, чтобы напоминать о себе каждый день — растущим деревом, символом стойкости. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
8 мая в хабаровском сквере «Город воинской славы» посадили саженец легендарного «Тополя Победы». Это прямой потомок дерева, которое пережило Сталинградскую битву. Ученые из Воронежа вырастили 10 таких саженцев по технологии клонирования. Один из них доставили в Хабаровск — в год 80-летия Победы.
В церемонии приняли участие мэр города Сергей Кравчук, министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов и другие почетные гости.
«Мы высаживаем “Тополь Победы” в Хабаровск, мы помним подвиг нашего народа. Этот саженец будет напоминать о тех далеких годах 1941−1945», — сказал мэр.
Теперь и Хабаровск стал частью всероссийской акции памяти. Каждое такое дерево сопровождается памятной табличкой и QR-кодом.