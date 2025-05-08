В Татарстане женщину укусила черная гадюка в огороде

По словам пациентки, она расчищала кусты малины на своем участке в СНТ «Лесная поляна» и даже не успела испугаться. На улице стояла теплая погода, женщина была в сланцах и не заметила рептилию в траве. Лишь когда змея поползла прочь, она поняла, что ее укусила черная гадюка.