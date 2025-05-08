В Самаре к 80-летию Дня Победы представили электронную «Книга Памяти Самары»

7 мая в Самаре прошло первое заседание Общественного совета ветеранов при главе города Иване Носкове.
Основной темой собрания стала презентация проекта электронной «Книги Памяти городского округа Самара». Электронная версия «Книги Памяти» содержит биографические данные фронтовиков жителей Самары, а также рассказы их родственников.
Информация верифицируется специалистами на основе архивных документов.
В настоящий момент база данных содержит сведения о более чем 55 тысячах фронтовиках, покинувших Куйбышев и проживавших в городе после окончания войны.
Директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова добавила, что первоначальный материал проекта собирали сами учащиеся образовательных учреждений и родители, после чего данные уточнялись районными Советами ветеранов и специалистами дворца.
Портал предлагает пользователям поисковый инструмент, позволяющий находить информацию по датам рождения, местам призыва и службы участников Великой Отечественной войны. Разработчики планируют продолжить наполнение сайта информацией об участниках последующих локальных конфликтов.
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