Что пожелать в День Победы родным и близким: картинки и поздравления своими словами

Впервые 9 Мая отпраздновали в 1945 году праздничным салютом. Позже, 24 июня 1945 года, состоялся Парад Победы на Красной площади в Москве. В первые десятилетия после войны День Победы воспринимался скорее как день памяти и скорби, а выходной 9 мая в 1947 году и вовсе отменили. Массовые торжества начали проводить с 1965 года (тогда же этот день снова стал выходным), а военные парады и салюты стали неотъемлемым атрибутом праздника.