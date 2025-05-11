Кроссворд на 11 мая 2025

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11 мая родился один из самых эксцентричных художников XX века — Сальвадор Дали. Его имя прочно связано с сюрреализмом, эпатажем и гениальностью. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты из его жизни.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.