Выпускник филфака ПГНИУ из Китая Лю Шушуай нашел жену в Перми

В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации Перми заключили брак граждане двух стран. Брачный союз соединил два влюбленных сердца. Лю Шушуай из Китая нашел свою невесту Софью Карманову в Перми.
Молодожены познакомились около года назад — они одногруппники, учились на филологическом факультете ПГНИУ. Сейчас Шушуай учит русских студентов китайскому языку в ПГНИУ, Софья — преподаватель китайского языка в онлайн-школе. Она освоила в совершенстве иностранный язык благодаря будущему мужу и его видеоурокам.
Затем Шушуай красиво ухаживал, дарил роскошные букеты цветов и подарки, в любых ситуациях был внимательным и галантным.
«КП-Пермь» в городском управлении ЗАГС рассказали, что с невестой родители жениха из Китая знакомы пока только по видеосвязи. В ближайшее время молодожены планируют совместную поездку на его родину. Жить пара планирует в Перми.
На регистрации брака присутствовали родные Софьи, а также китайский друг и коллега жениха — также преподаватель ПГНИУ. Невеста блистала в платье с вышивкой ручной работы в китайском стиле, жених был в классическом костюме с галстуком цвета бордо. Дату бракосочетания молодые выбирали по лунному календарю.
«Поздравляем новобрачных Лю с важным событием в их жизни, пусть царит гармония в отношениях и любовь не угаснет никогда, ведь настоящее счастье не знает границ», -дали напутствие молодоженам в пермском ЗАГС.