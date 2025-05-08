Выпускник филфака ПГНИУ из Китая Лю Шушуай нашел жену в Перми

Молодожены познакомились около года назад — они одногруппники, учились на филологическом факультете ПГНИУ. Сейчас Шушуай учит русских студентов китайскому языку в ПГНИУ, Софья — преподаватель китайского языка в онлайн-школе. Она освоила в совершенстве иностранный язык благодаря будущему мужу и его видеоурокам.